Дарья Б., апрель 2012, Вологодская область

Дарья родилась в апреле 2012 года. Застенчивой, скромной Даше пока сложно идти на контакт с незнакомыми людьми. Она часто играет одна, предпочитая настольные игры. А еще девочке нравится качаться на качелях.

Номер анкеты: af1ov-14ec7

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