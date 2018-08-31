Алексей А., сентябрь 2010, Мурманская область

Алексей родился в сентябре 2010 года. Жизнерадостный Леша обожает собирать алмазную мозаику, раскрашивать контурные картинки и играть в песочнице. Контактный мальчик быстро осваивается в новом коллективе и без труда заводит друзей.

Номер анкеты: cagy5-i3ls

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Мурманской области: 8 (8152) 44-14-03.