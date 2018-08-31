Кристина С., август 2003, Омская область

Кристина родилась в августе 2003 года. Чуткая и внимательная Кристина свободное время проводит за любимым занятием. Девочка с увлечением читает художественную литературу. Ей нравятся романтические новеллы, исторические и приключенческие романы, стихи. Кристина следит за новинками моды и в будущем хочет стать стилистом.

Номер анкеты: btm59-7kow

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