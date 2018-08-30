Николай А., ноябрь 2017, Кемеровская область

Николай родился в ноябре 2017 года. Коля любит слушать музыку, он даже покачивает ножкой в такт. Мальчуган пробует разговаривать, но пока это у него не очень получается. Коля произносит только отдельные звуки.

Номер анкеты: auhyi-5zgg

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