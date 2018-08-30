Иван А., январь 2004, Омская область

Иван родился в январе 2004 года. Талантливый и артистичный Иван поет в хоре, участвует в художественной самодеятельности. А на своих рисунках Ваня чаще всего изображает военные баталии и различную технику.

Номер анкеты: btm59-9utc

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Омской области: 8 (3812) 24-78-97.