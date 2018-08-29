Евгений А., июль 2013, Кемеровская область

Евгений родился в июле 2013 года. Женя любит играть с конструктором, кататься на велосипеде и пинать мяч. А еще мальчику нравится рисовать. Женя хочет стать космонавтом и отправиться в космос.

Номер анкеты: auhyi-9bk0

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