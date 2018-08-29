Филипп Ч., ноябрь 2003, Тюменская область

Филипп родился в ноябре 2003 года. Общительный и уравновешенный, Филипп легко идет на контакт как с взрослыми, так и с детьми. Энергичный Филя предпочитает активные игры, но иногда любит в тишине слушать музыку, рисовать и лепить из пластилина.

Номер анкеты: dktpb-isuy

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