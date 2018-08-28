Валентина А., май 2015, Кемеровская область

Валентина родилась в мае 2015 года. Валентина любит играть со взрослыми. Она с интересом рассматривает вместе с воспитателем картинки в книжках, внимательно слушает педагогов на занятиях и ни на что не отвлекается. А еще Валя охотно помогает другим детям в группе. Она учит их заправлять кровати и убирает за ними игрушки.

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Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.