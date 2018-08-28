Никита К., октябрь 2004, Тюменская область

Никита родился в октябре 2004 года. Трудолюбивый и отзывчивый Никитка с удовольствием выполняет поручения взрослых, сам предлагает помощь младшим детям. Мальчик любит домашний уют и всегда старательно наводит порядок в своей комнате.

Номер анкеты: dl6cf-13p1c

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.