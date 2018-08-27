Иван В., декабрь 2014, Кемеровская область

Иван родился в декабре 2014 года. Ваня любит смотреть мультики и лепить из пластилина. А еще мальчику нравится, когда с ним играют взрослые. Ваня старается все делать сам, чтобы заслужить похвалу воспитателей.

Номер анкеты: auulm-5474

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Кемеровской области: 8 (3842) 36-61-34.