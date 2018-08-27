Дмитрий К., декабрь 2004, Омская область

Дмитрий родился в декабре 2004 года. Улыбчивый и доброжелательный Дмитрий хорошо учится в школе, активно занимается спортом, участвует в соревнованиях. Свободное время Дима проводит за чтением книг и настольными играми.

Номер анкеты: bu53x-igck

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Омской области: 8 (3812) 24-78-97.