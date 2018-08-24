Иван Т., июль 2015, Мурманская область

Иван родился в июле 2015 года. Ваня любит слушать сказки, с удовольствием играет на улице и охотно разучивает стихи. Мальчуган старается все делать без помощи взрослых. Он уже умеет одеваться и умываться.

Номер анкеты: cagy5-1lhc

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