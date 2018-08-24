Мария Н., февраль 2004, Тюменская область

Мария родилась в феврале 2004 года. Талантливая Мария выступает ведущей на школьных мероприятиях, исполняет популярные песни, а также любит рисовать. У девушки много друзей среди сверстников, ребята уважают честность и преданность Маши.

Номер анкеты: dl00v-phhf

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