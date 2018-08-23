Полина З., июль 2011, Омская область

Полина родилась в июле 2011 года, а Станислав — в апреле 2010 года. У Полины много подружек, с которыми она нянчит кукол и участвует в различных играх. Когда у Поли есть свободное время, она любит смотреть мультфильмы. А еще девочка конструирует, рисует, собирает мозаику, лепит, раскрашивает.

Номер анкеты: btsgt-e280

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