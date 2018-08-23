Юрий Н., сентябрь 2002, Омская область

Юрий родился в сентябре 2002 года. В спорте у энергичного Юрия немало отличных достижений. Его неоднократно награждали грамотами и дипломами за участие в футбольных матчах. Юра любит слушать современную музыку и с удовольствием смотрит комедии. Подросток интересуется техникой и автомобилями, а в будущем хочет открыть сеть автомастерских.

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