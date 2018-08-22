Елизавета Р., сентябрь 2003, Омская область

Елизавета родилась в сентябре 2003 года. Общительная оптимистка Елизавета любит находиться в центре внимания окружающих, среди друзей и подруг. Девочка активно занимается спортом, а в беге на короткие дистанции Лиза не раз занимала призовые места. Лиза хочет работать в индустрии красоты, стать косметологом.

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