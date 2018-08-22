Сергей Н., январь 2014, Приморский край

Сергей родился в январе 2014 года. Сергей — любознательный, непоседливый мальчик. Он с интересом познает окружающий мир, любит прогулки на свежем воздухе и развивающие занятия. За особенным, энергичным ребенком нужен постоянный присмотр.

Номер анкеты: 93n1k-7qrk

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.