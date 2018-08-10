Елизавета С., август 2008, Омская область

Елизавета родилась в августе 2008 года. Ласковая Лиза легко идет на контакт со взрослыми и детьми. Елизавета пока не разговаривает, но уже научилась произносить отдельные слова. В свободное время талантливая Лиза с удовольствием рисует.

Номер анкеты: bu53x-4211

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