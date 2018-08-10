Дмитрий Б., июль 2009, Тюменская область

Дмитрий родился в июле 2009 года, а Валерий — в феврале 2004 года. Общительный Дима активно занимается не только спортом, а еще прекрасно поет и танцует, охотно моделирует из бумаги.

Номер анкеты: dl00v-vmpu

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.