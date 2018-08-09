Дарья А., июль 2006, Омская область

Дарья родилась в июле 2006 года, а Сергей — в ноябре 2007 года. Даша — спокойная и ласковая девочка. В свободное время она любит читать или рисовать. Будущую профессию Даша выбрала полезную — она хочет стать врачом и помогать людям.

Номер анкеты: btm59-8g74

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Омской области: 8 (3812) 24-78-97.