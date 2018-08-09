Илья Р., май 2005, Тюменская область

Илья родился в мае 2005 года. Спокойный, ласковый и доброжелательный Илюшка всегда готов прийти на помощь как детям, так и взрослым. Старательный Илья во всем старается быть первым. Он активно занимается футболом и мечтает спасать людей из пожаров.

Номер анкеты: dl00v-hrcz

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.