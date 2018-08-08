Вероника Р., август 2009, Омская область

Вероника родилась в августе 2009 года, Егор — в январе 2003 года, а Виктория — в октябре 2005 года. Скромная, улыбчивая Вероника любит читать, рисовать и раскрашивать разные картинки. Вероника с удовольствием катается на коньках и мечтает стать профессиональной спортсменкой.

Номер анкеты: btm59-83nk

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Омской области: 8 (3812) 24-78-97.