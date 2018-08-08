Дмитрий К., май 2007, Тюменская область

Дмитрий родился в мае 2007 года, а Олег — в апреле 2006 года. Активный и подвижный Дима любит организовывать друзей для подвижных игр, и товарищи всегда доверяют справедливому Димке роль ведущего.

Номер анкеты: dl00v-kkhv

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