Татьяна Н., сентябрь 2005, Тюменская область

Татьяна родилась в сентябре 2005 года. У веселой и общительной Татьяны огромное количество друзей. Девочка всегда в курсе всех детских новостей и событий. Танюшка занимается спортом, любит рисовать и мечтает стать фотомоделью.

Номер анкеты: dl00v-pb5v

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.