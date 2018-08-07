Константин Д., июль 2005, Тюменская область

Константин родился в июле 2005 года. Костя — активный молодой человек. Он занимается футболом, играя в позиции защитника. Свободное время Константин любит проводить в классе информатики. Мальчику нравится разбираться в устройстве компьютеров и в будущем Костя хочет стать программистом.

Номер анкеты: dl6cf-jgg

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