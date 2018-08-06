Дмитрий Т., сентябрь 2005, Тюменская область

Дмитрий родился в сентябре 2005 года. Спокойный и дружелюбный Дима легко идет на контакт с незнакомыми людьми, запросто поддерживает разговор. А еще веселый и энергичный Димка — всегда в поисках доброго дела, ему просто необходимо постоянно кому-то помогать.

Номер анкеты: dl6cf-q000

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.