Андрей П., июль 2007, Омская область

Андрей родился в июле 2007 года. Творческому Андрею больше всего нравится рисовать супергероев и пейзажи. А еще Андрей мастерит поделки из различных материалов. Его работы неоднократно становились призерами конкурсов и выставок. В будущем мальчик хочет стать пожарным.

Номер анкеты: btm59-89z4

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