Снежана Ш., декабрь 2013, Приморский край

Снежана родилась в декабре 2013 года. У ласковой, общительной Снежаночки есть проблемы со здоровьем и она практически не разговаривает. Но активная девочка сама кушает, учиться одеваться. Снежана очень любит гулять на улице и качаться на качелях.

Номер анкеты: 93aeg-fn3m

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