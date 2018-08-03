Денис П., январь 2010, Омская область

Денис родился в январе 2010 года. Активный и веселый Денис любит выступать со сцены и не пропускает ни одного праздничного мероприятия в школе. У Дениса много друзей, вместе с ними мальчику нравится играть в подвижные игры или устраивать соревнования. Любимое время года Дениски — лето.

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