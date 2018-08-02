Антонина Ф., сентябрь 2013, Приморский край

Антонина родилась в сентябре 2013 года. Улыбчивая, жизнерадостная, доброжелательная Тонечка не может сама ходить, но при этом активно ползает и не упускает возможности поиграть с другими ребятами. Тоня произносит отдельные звуки и простые слова, различает предметы по форме и цветам.

Номер анкеты: 93aeg-1rsw

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Приморском крае: 8 (4232) 400-400.