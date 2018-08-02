Динара Д., сентябрь 2013, Волгоградская область

Динара родилась в сентябре 2013 года. Динаре нравится, когда ей уделяют внимание: берут ее на руки, разговаривают с ней или читают ей книжку перед сном. Девочка охотно играет с другими детьми в больницу и дочки-матери, но иногда она все же любит побыть одна.

Номер анкеты: aj9e3-4ejv

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области: 8 (8442) 30-86-79, (8442) 30-86-33.