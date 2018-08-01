Руслан О., январь 2009, Волгоградская область

Руслан родился в январе 2009 года. Руслан с удовольствием занимается в творческих кружках и выступает на сцене. Мальчик играет в театральных постановках сказочных героев, а еще он красиво читает стихи и поет.

Номер анкеты: aj9e3-zhd5

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