Юлия Р., январь 2005, Волгоградская область

Юлия родилась в январе 2005 года. Юля любит играть с куклами и ходить на прогулку. На улице девочка завороженно наблюдает за погодными изменениями, животными и птицами. Ходит Юля пока что с поддержкой воспитателя, но с каждым днем у девочки получается все лучше и лучше.

Номер анкеты: aj9e3-18rb

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области: 8 (8442) 30-86-79, (8442) 30-86-33.