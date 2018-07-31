Виктория Л., ноябрь 2007, Волгоградская область

Виктория родилась в ноябре 2007 года. Общительная Вика с удовольствием занимается в творческой студии. Девочка собирает алмазную мозаику, создает поделки из пластилина, теста и подручного материала. У Виктории много подруг, с которыми она любит вместе играть и смотреть мультфильмы.

Номер анкеты: aj9e3-5gh5

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