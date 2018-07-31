Николай М., май 2005, Волгоградская область

Николай родился в мае 2005 года. Коля пока что не разговаривает, но зато прекрасно все понимает. Мальчуган даже выполняет простые просьбы воспитателей. Коля охотно играет с плюшевыми зверьми, разглядывает иллюстрации в книжках и смотрит познавательные телепередачи.

Номер анкеты: aj9e3-2aoo

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