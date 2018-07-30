Наталия Л., октябрь 2005, Волгоградская область

Наталия родилась в октябре 2005 года. Способная Наташа посещает школу и старательно занимается. Она понимает все просьбы и правильно отвечает на вопросы. Находчивая девочка обожает играть в пальчиковый театр.

Номер анкеты: aj9e3-165js

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