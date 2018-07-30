Вероника С., октябрь 2016, Тюменская область

Вероника родилась в октябре 2016 года. Жизнерадостная Вероничка активно познает окружающий мир, старательная малышка быстро обретает новые умения и навыки. Серьезная Вероника редко плачет, даже если чувствует себя не совсем комфортно.

Номер анкеты: dl00v-gcsi

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