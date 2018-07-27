Матвей М., сентябрь 2016, Тюменская область

Матвей родился в сентябре 2016 года. Спокойный и ласковый Матвей активно осваивает новые умения и навыки: малыш ползает, уверенно садится и пытается лепетать. Мальчуган охотно сидит на руках, проявляет интерес к игрушкам и любит сладкое.

Номер анкеты: dl00v-dpz6

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.