Рада М., июль 2017, Тюменская область

Рада родилась в июле 2017 года. Нежная Радочка уже участвует в общении, она остро чувствует настроение окружающих. Старательная Рада уже пытается держать голову, осторожно и пока еще неуверенно тянется к игрушке.

Номер анкеты: dl00v-5tj7

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.