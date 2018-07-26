Зоя У., февраль 2004, Тюменская область

Зоя родилась в феврале 2004 года. Трудолюбивая и спокойная Зоя много времени уделяет занятиям, особенно её привлекает английский язык. В будущем Зоя мечтает стать преподавателем дополнительного образования или переводчиком.

Номер анкеты: dl00v-tvib

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