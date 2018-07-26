Мария Щ., июнь 2004, Тюменская область

Мария родилась в июне 2004 года. Активная и жизнерадостная Мария любит готовить и в будущем мечтает стать поваром. Свободное время Маша проводит за компьютером или читает книги, особое внимание уделяя фантастике. У общительной Марии много друзей. Она — лидер в любой компании, а ребята всегда прислушиваются к мнению Маши.

Номер анкеты: dl00v-v3r7

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