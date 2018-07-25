Станислав К., октябрь 2003, Тюменская область

Станислав родился в октябре 2003 года. Станислав — открытый, общительный, жизнерадостный подросток. Он активно занимается спортом, участвует в соревнованиях по футболу. В своей команде Стас — защитник. Помимо спорта мальчик интересуется автомобильной техникой. Он хочет стать автомехаником.

Номер анкеты: dl00v-wuyr

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