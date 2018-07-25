Елена К., сентябрь 2005, Тюменская область

Елена родилась в сентябре 2005 года. Веселая, энергичная, общительная Елена увлекается рукоделием. Девочка мастерит поделки из различных материалов, вяжет, а из бисера создает оригинальные украшения. Лена участвует во всех мероприятиях, всегда помогает по хозяйству.

Номер анкеты: dl6cf-8yv4

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.