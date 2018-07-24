Виктория Б., сентябрь 2002, Тюменская область

Виктория родилась в сентябре 2002 года. Вежливая, приветливая, доброжелательная Вика хорошо учится в школе, занимается конькобежным спортом, уже достигла отличных результатов. Виктории нравится готовить, и она хочет стать поваром-кондитером.

Номер анкеты: dl00v-dpz4

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области: 8 (3452) 20-32-35.