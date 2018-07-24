Максим М., май 2013, Волгоградская область

Максим родился в мае 2013 года. Энергичный Максим обожает подвижные игры и мероприятия на свежем воздухе. Ему нравится выполнять физические упражнения под музыку. Коммуникабельный мальчик охотно играет со взрослыми и малышами.

Номер анкеты: aj9e3-wujt

Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Волгоградской области: 8 (8442) 30-86-79, (8442) 30-86-33.