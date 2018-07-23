Марк С., декабрь 2012, Волгоградская область

Марк родился в декабре 2012 года. Любопытному Марку нравится нанизывать кольца на пирамидку, собирать мозаику и картинки из кубиков. Мальчик знает и соблюдает режим дня. Он обожает гулять и увлеченно рассматривает все вокруг.

Номер анкеты: aj9e3-8m95

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