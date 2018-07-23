Виктор П., ноябрь 2013, Волгоградская область

Виктор родился в ноябре 2013 года. Жизнелюбивый Витя с огромным интересом посещает музыкальный зал. Он охотно участвует в праздничных мероприятиях и любит танцевать. На развивающих занятиях мальчику больше всего нравятся дидактические игры.

Номер анкеты: aj9e3-gvcg

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