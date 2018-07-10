Фонд «Измени одну жизнь» помог найти семью почти 14 тыс сирот

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Количество видеоанкет детей-сирот в базе благотворительного фонда "Измени одну жизнь" превысило 40 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"1 июня 2017 года в нашей базе насчитывалось 30 тысяч видеоанкет, чуть больше, чем за год мы сняли еще 10 тысяч роликов, теперь их – 40 тысяч, — рассказала директор фонда Яна Леонова. – Наши съемочные группы работают в 77 регионах страны. Журналисты и операторы едут в организации для детей и в Центральной России, и в самые удаленные населенные пункты, стараясь дать как можно большему количеству девочек и мальчиков возможность рассказать о себе. Более 13 700 детей, чьи анкеты снимали сотрудники фонда, нашли семью".

"Измени одну жизнь" является партнером проекта МИА "Россия сегодня" по усыновлению – "Найди меня, мама". Благодаря этому сотрудничеству удалось найти семью почти 60 подопечным фонда.

Каждый может принять участие в судьбе детей, оставшихся без попечения родителей. Вся информация об этом – на сайте фонда.