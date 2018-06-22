Дмитрий Е., апрель 2013, Томская область

Дмитрий родился в апреле 2013 года. Мальчишка мечтает стать супергероем и спасать игрушки от неведомых опасностей. Дима уже хорошо знает названия фруктов и овощей, читает с выражением стихи и мечтает научиться кататься на велосипеде.

Номер анкеты: ckh94-vzb4

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