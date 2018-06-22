Иван Т., октябрь 2012, Томская область

Иван родился в октябре 2011 года. Ванечка знает все о кошках и собаках. А ещё мальчик обожает играть в конструктор и с радостью помогает воспитателям ухаживать за растениями. Иван мечтает стать пилотом вертолета.

Номер анкеты: ckh94-a7k0

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